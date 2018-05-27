Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 11:34
У Гассієва все ще сподіваються провести бій з Усиком в Росії
Сторона Мурата Гассієва продовжує обговорювати можливість проведення бою проти Олександра Усика в Росії.
Про це заявив Умар Кремльов, представник федерації боксу Росії.
"Ми хотіли провести бій між Гассієвим і Усиком в Росії в День боксу країни, який відзначається у нас 22 липня. Саме місце проведення буде визначено пізніше. Це може бути Москва або Сочі", - цитує Кремльова RT.
При цьому серія WBSS обговорює варіанти проведення бою в Ризі, Амстердамі і Австралії.
Раніше Усик висловився категорично проти проведення поєдинку у Москві.
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