У Гассієва все ще сподіваються провести бій з Усиком в Росії

Сторона Мурата Гассієва продовжує обговорювати можливість проведення бою проти Олександра Усика в Росії.

Про це заявив Умар Кремльов, представник федерації боксу Росії.

"Ми хотіли провести бій між Гассієвим і Усиком в Росії в День боксу країни, який відзначається у нас 22 липня. Саме місце проведення буде визначено пізніше. Це може бути Москва або Сочі", - цитує Кремльова RT.

При цьому серія WBSS обговорює варіанти проведення бою в Ризі, Амстердамі і Австралії.

Раніше Усик висловився категорично проти проведення поєдинку у Москві.