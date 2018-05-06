Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
872 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 10:37
Тоні Белью нокаутував Девіда Хея. ВІДЕО
|Белью нокаутував Хея
Уночі з 5 на 6 травня в Лондоні відбувся боксерський поєдинок між англійцем Тоні Белью та його співвітчизником Девідом Хеєм.
У п'ятому раунді Белью здобув перемогу нокаутом і довів переможну серію до 10 поєдинків.
Натомість для Хея поразка стала другою поспіль.
Нагадаємо, що Хей ледь не побився з Белью під час дуелі поглядів. ВІДЕО.
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