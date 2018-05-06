Тоні Белью нокаутував Девіда Хея. ВІДЕО

Белью нокаутував Хея

Уночі з 5 на 6 травня в Лондоні відбувся боксерський поєдинок між англійцем Тоні Белью та його співвітчизником Девідом Хеєм.

У п'ятому раунді Белью здобув перемогу нокаутом і довів переможну серію до 10 поєдинків.

Натомість для Хея поразка стала другою поспіль.

Нагадаємо, що Хей ледь не побився з Белью під час дуелі поглядів. ВІДЕО.