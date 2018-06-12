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12.06.2018  12:17

Суперник Далакяна прибув до Києва

Артем Далакян

Таєць Сірічаі Тайен, наступний суперник Артема Далакян, прибув до Києва.

Як відомо, бій пройде 17 червня в рамках вечора боксу "Pro Boxing Show - 2018", який організовує промоутерська компанія Union Boxing Promotion.

Український боксер вперше захищатиме чемпіонський пояс в Києві.

Раніше Чемпіон писав про боксерський шлях Далакяна. 





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