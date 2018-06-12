Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 12:17
Суперник Далакяна прибув до Києва
|Артем Далакян
Таєць Сірічаі Тайен, наступний суперник Артема Далакян, прибув до Києва.
Як відомо, бій пройде 17 червня в рамках вечора боксу "Pro Boxing Show - 2018", який організовує промоутерська компанія Union Boxing Promotion.
Український боксер вперше захищатиме чемпіонський пояс в Києві.
Раніше Чемпіон писав про боксерський шлях Далакяна.
Читай також
Останні публікації
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО
|
11.06.2018
По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій