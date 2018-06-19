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179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 15:06
На бій Усика і Гассієва зможуть потрапити 34 тисячі глядачів
Фінал WBSS в першій важкій вазі між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим зможуть відвідати 34 тисячі глядачів.
Про це ТАСС повідомив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.
Як відомо, бій між Гассієвим і Усиком пройде 21 липня в московському спорткомплексі Олімпійському.
Раніше росіяни пообіцяли, що провокацій під час бою Гассієв - Усик не буде.
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