На бій Усика і Гассієва зможуть потрапити 34 тисячі глядачів

Фінал WBSS в першій важкій вазі між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим зможуть відвідати 34 тисячі глядачів.

Про це ТАСС повідомив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

Як відомо, бій між Гассієвим і Усиком пройде 21 липня в московському спорткомплексі Олімпійському.

Раніше росіяни пообіцяли, що провокацій під час бою Гассієв - Усик не буде.