Берінчик розповів, коли проведе наступний бій

Денис Берінчик

Чемпіон світу за версією WBO Oriental Денис Берінчик наступний бій проведе в Києві.

Про це повідомив сам боксер.

"Бій в кінці червня. Напевно, в Києві, в Палаці спорту. Зараз поки чекаємо підписання контракту з суперником, іспанцем. Напевно, все буде добре в кінці червня", - цитує Дениса Xsport.

Раніше була інформація, що Берінчик кинув виклик зірці UFC Конору Макгрегору.