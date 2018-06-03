Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
32 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 17:55
Берінчик розповів, коли проведе наступний бій
|Денис Берінчик
Чемпіон світу за версією WBO Oriental Денис Берінчик наступний бій проведе в Києві.
Про це повідомив сам боксер.
"Бій в кінці червня. Напевно, в Києві, в Палаці спорту. Зараз поки чекаємо підписання контракту з суперником, іспанцем. Напевно, все буде добре в кінці червня", - цитує Дениса Xsport.
Раніше була інформація, що Берінчик кинув виклик зірці UFC Конору Макгрегору.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій