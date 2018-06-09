Дерев'янченко може отримати у суперники партнера по тренувальному залу

Українець Сергій Дерев'янченко може зустрітися із Даніелем Джейкобсом за титул чемпіона світу IBF у середній вазі.

Про це повідомив менеджер Кейт Конноллі, який веде справи обох боксерів.

Умова проведення поєдинку - менеджери не зможуть домовитися про бій Джейкобза із Саулем Альваресом "Канело". Проте потенційному поєдинку Джейкобз - Дерев'янченко не має завадити той факт, що обох боксерів тренує Андре Розьє.

"Я розмовляв із Андре вранці і повідомив йому про таку можливість. Після розмови я зрозумів, що тренер не проти бою. Він розуміє, що це гарна можливість для його підопічних і що бокс - це бізнес. Навіть незважаючи на те, що вони обидва дорогі йому. Очевидно, що він хоче, щоб хтось із них став чемпіоном світу", - цитує Конноллі BoxingScene.

Раніше повідомлялося, що IBF позбавила чемпіонського титулу казахстанця Геннадія Головкіна.