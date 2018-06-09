Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
165 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.06.2018  14:09

Дерев'янченко може отримати у суперники партнера по тренувальному залу

 

Українець Сергій Дерев'янченко може зустрітися із Даніелем Джейкобсом за титул чемпіона світу IBF у середній вазі. 

Про це повідомив менеджер Кейт Конноллі, який веде справи обох боксерів. 

Умова проведення поєдинку - менеджери не зможуть домовитися про бій Джейкобза із Саулем Альваресом "Канело".  Проте потенційному поєдинку Джейкобз - Дерев'янченко не має завадити той факт, що обох боксерів тренує Андре Розьє. 

"Я розмовляв із Андре вранці і повідомив йому про таку можливість. Після розмови я зрозумів, що тренер не проти бою. Він розуміє, що це гарна можливість для його підопічних і що бокс - це бізнес. Навіть незважаючи на те, що вони обидва дорогі йому. Очевидно, що він хоче, щоб хтось із них став чемпіоном світу", - цитує Конноллі BoxingScene. 

Раніше повідомлялося, що IBF позбавила чемпіонського титулу казахстанця Геннадія Головкіна.





Читай також
Головкіну доведеться битися з Дерев'янченком?
Дерев'янченко - Головкін: чи бути чемпіонському бою стане відомо найближчими днями
Головкін знову уникає бою проти Дерев'янченка
Тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем
Українець Дерев'янченко поки не може отримати супербій: названо причину
Останні публікації
09.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Право проведення чемпіонату світу 1962 року отримала Чилі, що для багатьох стало несподіванкою. До того ж за два роки до старту турніру Чилі спіткала страшна трагедія – землетрус, який забрав тисячі людських життів.
 
08.06.2018
ЧС-2018

Битва при Берні та сходження Короля. Історія чемпіонатів світу. ФОТО

Футбольний чемпіонат світу 1954 року запам'ятався відмінною результативністю, драматичними і несподіваними розв'язками, головна з яких припала на фінальний матч
 
08.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018

Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕО

Третій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
 
Усі публікації
Новини
17:54
Футбол. Новачок Динамо Че Че полетів назад до Бразилії. ФОТО
17:37
Теніс. Світоліна: Доходи від спонсорів наближаються до суми призових за рік
17:15
Футбол. Шовковський: Сподіваюся, що ми вже досягли свого дна
16:49
Футбол. Абрамович відмовився продати Челсі найбагтшій людині Великобританії, - ЗМІ
16:33
Біатлон. Українка про екс-тренера збірної України: Він поганий спеціаліст? Ні, просто не підійшов мені
16:25
Футбол. СК Дніпро-1 - Агробізнес: відео онлайн-трансляція золотого матчу Другої ліги
15:58
Футбол. Талановитого юнака з Динамо можуть переманити у Баварію або Штутгарт. ВІДЕО
15:30
Баскетбол. Усі скучили один за одним: тренер збірної України розповів про атмосферу у команді напередодні вирішальних матчів
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!