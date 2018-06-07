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255 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 14:13
У Головкіна відібрали пояс IBF за відмову битися з українцем
|Геннадій Головкін
На зборах групи з трьох членів IBF було вирішено позбавити чемпіона світу в середній вазі Геннадія Головкіна пояса міжнародної боксерської федерації.
Рішення було прийнято через те, що Головкін відмовився проводити обов'язковий захист титулу з обов'язковим претендентом Сергієм Дерев'янченком.
Бій проти Ванеса Мартиросяна, в якому Головкін нокаутував суперника у 2-му раунді, не був санкціонований IBF як захист титулу.
Тепер IBF вибере двох провідних боксерів в середній вазі і санкціонує між ними чемпіонський бій, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Головкін тікає від українця та інших опонентів в Японію.
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