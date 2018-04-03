Титулована українка висловилася про заборону їздити на змагання у Росію

Ольга Харлан

Українські фехтувальники мали їздити у Росію на змагання, щоб доводити там свою силу та перевагу.

Про це заявила олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу із фехтування на шаблях Ольга Харлан, коментуючи заборону міністерством молоді та спорту їздити у Росію для тренувань та участі у турнірах.

"Ми стільки років їздили на "Московскую саблю" - це традиційний турнір, на якому я стільки разів перемагала і в цьому році у мене була можливість виграти Гран-прі. Але тепер у мене такої можливості немає. Я вважаю, що нам, навпаки, потрібно туди їздити і доводити, що ми кращі, як я робила в минулі роки. Але було прийнято рішення, до якого ми повинні прислухатися", - заявила Харлан в інтерв'ю XSport.

Раніше свою думку щодо бойкоту етапу Кубку світу з біатлону у Росії висловила українка Анастасія Меркушина.