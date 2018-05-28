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28.05.2018  23:19

Харлан виграла міжнародний турнір в Туреччині

Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала переможницею міжнародного турніру-сателіта в турецькій Анталії.

Про це повідомляє sport.ua.

У першому колі вона обіграла угорку Бригітту Пентек - 15:8, далі вибила з боротьби співвітчизницю Аліну Комащук - 15:6, у півфіналі не зазнала проблем з білорускою Ганною Іванищенко - 15:5. А у вирішальному поєдинку з мінімальною перевагою вирвала перемогу в іншої представниці Білорусі Дар'ї Андрєєвої - 15:14.

Бронзову медаль турніру здобула киянка Олена Вороніна, яка в 1/2 фіналу програла Андрєєвій з рахунком 10:15. Миколаївська шаблістка Олександра Мамонтова стала шостою.

Нагадаємо, що Харлан виграла чемпіонат України.





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