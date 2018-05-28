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34 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 23:19
Харлан виграла міжнародний турнір в Туреччині
|Ольга Харлан
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала переможницею міжнародного турніру-сателіта в турецькій Анталії.
Про це повідомляє sport.ua.
У першому колі вона обіграла угорку Бригітту Пентек - 15:8, далі вибила з боротьби співвітчизницю Аліну Комащук - 15:6, у півфіналі не зазнала проблем з білорускою Ганною Іванищенко - 15:5. А у вирішальному поєдинку з мінімальною перевагою вирвала перемогу в іншої представниці Білорусі Дар'ї Андрєєвої - 15:14.
Бронзову медаль турніру здобула киянка Олена Вороніна, яка в 1/2 фіналу програла Андрєєвій з рахунком 10:15. Миколаївська шаблістка Олександра Мамонтова стала шостою.
Нагадаємо, що Харлан виграла чемпіонат України.
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