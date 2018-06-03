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147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 13:20
Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі
|Ольга Харлан
Українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібну нагороду етапу Кубку світу в Тунісі.
Про це повідомляє sport.ua.
За вхід у вісімку Ольга перемогла Яну Єгорян з Росії, а у півфіналі здолала румунку Бьянку Пасху.
У фінальному поєдинку Харлан зустрілася з француженкою, дворазовою призеркою чемпіонату світу і триразовою призеркою чемпіонату Європи Манон Брюне, якій поступилася з рахунком 15:14.
Нагадаємо, що днями Харлан виграла міжнародний турнір в Туреччині.
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