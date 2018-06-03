Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі

Ольга Харлан

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібну нагороду етапу Кубку світу в Тунісі.

Про це повідомляє sport.ua.

За вхід у вісімку Ольга перемогла Яну Єгорян з Росії, а у півфіналі здолала румунку Бьянку Пасху.

У фінальному поєдинку Харлан зустрілася з француженкою, дворазовою призеркою чемпіонату світу і триразовою призеркою чемпіонату Європи Манон Брюне, якій поступилася з рахунком 15:14.

Нагадаємо, що днями Харлан виграла міжнародний турнір в Туреччині.