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25.12.2017  15:16

Коноплянка зустрівся з зіркою тенісу в Дубаї. ФОТО

Коноплянка і Джокович / інстаграм Коноплянки

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка зустрів на одному з дубайських пляжів сербського тенісиста Новака Джоковича.

"Топ-тенісист. Мій улюблений гравець", - підписав світлину Євген у своєму інстаграмі.

🔝 теннисист 🎾 My favorite 👍🏻 @djokernole

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) Дек 25, 2017 at 4:44 PST

Нагадаємо, що раніше Коноплянка сфотографувався з Зінедіном Зіданом.
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