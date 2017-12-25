Коноплянка зустрівся з зіркою тенісу в Дубаї. ФОТО

Коноплянка і Джокович / інстаграм Коноплянки

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка зустрів на одному з дубайських пляжів сербського тенісиста Новака Джоковича.

"Топ-тенісист. Мій улюблений гравець", - підписав світлину Євген у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що раніше Коноплянка сфотографувався з Зінедіном Зіданом.