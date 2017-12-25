216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 15:16
Коноплянка зустрівся з зіркою тенісу в Дубаї. ФОТО
|Коноплянка і Джокович / інстаграм Коноплянки
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка зустрів на одному з дубайських пляжів сербського тенісиста Новака Джоковича.
"Топ-тенісист. Мій улюблений гравець", - підписав світлину Євген у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, що раніше Коноплянка сфотографувався з Зінедіном Зіданом.
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