286 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 14:05
У ФФУ назвали місто, яке прийме фінал Кубка України
Фінальний матч Кубка України відбудеться на Дніпро-Арені.
Фінал відбудеться 9 травня 2018 року, пише ФФУ.
Як відомо, на проведення фінального матчу також претендували Маріуполь, Суми, Одеса і Запоріжжя.
Нагадаємо, в півфінал Кубка України пробилися Динамо, Шахтар, Дніпро-1 і Маріуполь.
Фінал розіграшу Кубку України з футболу 2017/18 відбудеться 9 травня у Дніпрі! pic.twitter.com/0QqxmIRXGX— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 27 грудня 2017 р.
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