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27.12.2017  20:58

Ліверпуль підписав контракт із ван Дейком, встановивши світовий рекорд

 Вірджіл ван Дейк/ФК Саутгемптон

Англійський Ліверпуль оголосив про підписання контракту із захисником Саутгемптона Вірджілом ван Дейком.

Угоду підписано вже сьогодні, проте вона набере чинності із 1 січня, коли в Англії відкриється трансферне вікно. 

У Ліверпулі ван Дейк буде виступати під номером 4.

Таким чином, згідно із ЗМІ, які повідомляли про трансферну суму у 75 мільйонів фунтів, Ліверпуль встановив світовий рекорд, придбавши нідерландця за найбільшу суму, яку коли-небудь платив будь-який клуб за захисника.

До цього найдорожчим захисником у світі був Кайл Вокер, який перейшов у Манчестер Сіті з Тоттенгема за 54 мільйони фунтів. 

Нагадаємо, ван Дейк грав за Саутгемптон з 2015 по 2017 рік. За цей час він провів у всіх турнірах 80 матчів, забивши 7 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Саутгемптон завершив 2017 рік розгромною поразкою від Тоттенгема. Проте ван Дейк не брав участь у матчі.


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