Ліверпуль підписав контракт із ван Дейком, встановивши світовий рекорд

Англійський Ліверпуль оголосив про підписання контракту із захисником Саутгемптона Вірджілом ван Дейком.

Угоду підписано вже сьогодні, проте вона набере чинності із 1 січня, коли в Англії відкриється трансферне вікно.

У Ліверпулі ван Дейк буде виступати під номером 4.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



