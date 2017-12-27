Ліверпуль підписав контракт із ван Дейком, встановивши світовий рекорд

Вірджіл ван Дейк/ФК Саутгемптон

Англійський Ліверпуль оголосив про підписання контракту із захисником Саутгемптона Вірджілом ван Дейком.

Угоду підписано вже сьогодні, проте вона набере чинності із 1 січня, коли в Англії відкриється трансферне вікно.

У Ліверпулі ван Дейк буде виступати під номером 4.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU — Liverpool FC (@LFC) 27 грудня 2017 р.

Таким чином, згідно із ЗМІ, які повідомляли про трансферну суму у 75 мільйонів фунтів, Ліверпуль встановив світовий рекорд, придбавши нідерландця за найбільшу суму, яку коли-небудь платив будь-який клуб за захисника.

До цього найдорожчим захисником у світі був Кайл Вокер, який перейшов у Манчестер Сіті з Тоттенгема за 54 мільйони фунтів.

Нагадаємо, ван Дейк грав за Саутгемптон з 2015 по 2017 рік. За цей час він провів у всіх турнірах 80 матчів, забивши 7 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Саутгемптон завершив 2017 рік розгромною поразкою від Тоттенгема. Проте ван Дейк не брав участь у матчі.