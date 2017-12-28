Мілан несподівано обіграв Інтер у матчі 1/4 фіналу Кубку Італії

Мілан вийшов у півфінал Кубку Італії/AC Milan Twitter

У міланському дербі, яке відбулося у рамках 1/4 фіналу Кубку Італії, Мілан несподівано здолав Інтер 1:0.

Єдиний гол забив у додатковий час Патрік Кутроне.

Таким чином, Мілан спромігся бодай якось прикрасити кінець 2017 року, здобувши перемогу в Кубку після двох поспіль поразок у Серії А.

Кубок Італії

1/4 фіналу

27 грудня

Мілан - Інтер - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 104 Кутроне.

Додамо, що 2 січня в 1/4 фіналу Кубку зіграє Аталанта та Наполі, а назавтра - Ювентус проти Торіно.

Як повідомлялося раніше, у півфінал Кубку Італії вийшов Лаціо, який у чвертьфіналі здолав Фіорентину.