Мілан несподівано обіграв Інтер у матчі 1/4 фіналу Кубку Італії
|Мілан вийшов у півфінал Кубку Італії/AC Milan Twitter
У міланському дербі, яке відбулося у рамках 1/4 фіналу Кубку Італії, Мілан несподівано здолав Інтер 1:0.
Єдиний гол забив у додатковий час Патрік Кутроне.
Таким чином, Мілан спромігся бодай якось прикрасити кінець 2017 року, здобувши перемогу в Кубку після двох поспіль поразок у Серії А.
A win in the derby and #TIMCup semifinals!! WHAT. A. NIGHT! ❤️⚫️— AC Milan (@acmilan) 27 грудня 2017 р.
Una vittoria nel #DerbyMilano e andiamo in semifinale di Coppa Italia! Che serata! ❤️⚫️
105' #Cutrone ⚽️#MilanInter 1-0 pic.twitter.com/zNFAsCjFoY
Кубок Італії
1/4 фіналу
27 грудня
Мілан - Інтер - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 104 Кутроне.
Додамо, що 2 січня в 1/4 фіналу Кубку зіграє Аталанта та Наполі, а назавтра - Ювентус проти Торіно.
Як повідомлялося раніше, у півфінал Кубку Італії вийшов Лаціо, який у чвертьфіналі здолав Фіорентину.
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