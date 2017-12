Мілан несподівано обіграв Інтер у матчі 1/4 фіналу Кубку Італії

У міланському дербі, яке відбулося у рамках 1/4 фіналу Кубку Італії, Мілан несподівано здолав Інтер 1:0.

Єдиний гол забив у додатковий час Патрік Кутроне.

Таким чином, Мілан спромігся бодай якось прикрасити кінець 2017 року, здобувши перемогу в Кубку після двох поспіль поразок у Серії А.

A win in the derby and #TIMCup semifinals!! WHAT. A. NIGHT! ❤️⚫️

Una vittoria nel #DerbyMilano e andiamo in semifinale di Coppa Italia! Che serata! ❤️⚫️

105' #Cutrone ⚽️#MilanInter 1-0 pic.twitter.com/zNFAsCjFoY