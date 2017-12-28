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28.12.2017  16:25

Перехід екс-гравця Шахтаря у Серію А поки що відкладено

 Генріх Мхітарян поки лишається в МЮ/МЮ

Манчестер Юнайтед не домовився про придбання нападника Ювентуса Пауло Дібали.

За інформацією британської преси червоні дияволи запропонували за аргентинського гравця 79 мільйонів євро, а також атакувального півзахисника Генріха Мхітаряна

Раніше повідомлялося, що екс-гравець Шахтаря може приєднатися до Інтера, також як частина трансферу футболіста, яким активно цікавився головний тренер МЮ Жозе Моуріньо.

Також стало відомо, що Мхітарян може повернутися до дортмундської Боруссії
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