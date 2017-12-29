Мессі обійшов голівудську знаменитість у цікавому рейтингу

Ліонель Мессі/ФК Барселона

Нападник Барселони очолив рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей Латинської Америки.

Згідно із виданням Forbes, у 2017 році футболіст заробив 80 мільйонів доларів США.

Аргентинцю вдалося випередити знамениту голівудську акторку та співачку Дженніфер Лопес, яка заробила удвічі менше - 38 мільйонів.

Цікаво, що слідом за ДжейЛо у рейтингу розмістився екс-партнер Мессі по Барсі бразилець Неймар. На його рахунку - 37 мільйонів заробітку у році, що минає.

Раніше повідомлялося, що футболіст Гаррі Кейн, який випередив Мессі у списку найкращих бомбардирів 2017 року, увійшов лише у четвертий десяток рейтингу топ-зарплат англійської Прем'єр-ліги.

Також повідомлялося, що Неймар розповів, що треба зробити, щоб перервати гегемонію Мессі та Криштіану Роналду та завоювати Золотий м'яч.