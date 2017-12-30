Челсі розгромив Сток, дубль Салаха приніс перемогу Ліверпулю над Лестером. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Англії
|Ліверпуль здолав Лестер/Liverpool Fc Twitter
30 грудня розпочався 21-й тур чемпіонату Англії у Прем'єр-лізі.
Так, Челсі не залишив шансів Сток Сіті, розгромивши гостей 5:0. А Ліверпуль здобув вольову перемогу над Лестером.
Завдяки перемозі Челсі вийшов на другу сходинку турнірної таблиці.
Чемпіонат Англії
Прем'єр-ліга
21-й тур
30 грудня
Ліверпуль - Лестер - 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Варді, 1:1 - 52 Салах, 2:1 - 76 Салах.
Челсі - Сток Сіті - 5:0
Голи: 1:0 - 3 Рюдігер, 2:0 - 9 Дрінквотер, 3:0 - 23 Педро, 4:0 - 73, пенальті Вілліан, 5:0 - 88 Дзаппакоста.
Full-time: Chelsea 5-0 Stoke City! 🙌— Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 грудня 2017 р.
Our final game in 2017 ends with five goals and three points! Rudiger, Drinkwater, Pedro, Willian (pen) and Zappacosta the goalscorers! #CHESTK pic.twitter.com/Sv3oBfeheh
Ньюкасл - Брайтон - 0:0
Борнмут - Евертон - 2:1 (1:0)
1:0 - 33 Фрейзер, 1:1 - 57 Гуйе, 2:1 - 88 Фрейзер.
Гаддерсфілд - Бернлі - 0:0
Вотфорд - Свонсі - 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Карільйо, 1:1 - 86 Айю, 1:2 - 90 Нарсінх
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 0:0
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|20
|19
|1
|0
|61-12
|58
|+1
|2
|Челсі
|21
|14
|3
|4
|39-14
|45
|-1
|3
|Манчестер Юнайтед
|21
|13
|5
|3
|43-16
|44
|4
|Ліверпуль
|21
|11
|8
|2
|48-24
|41
|5
|Тоттенгем
|20
|11
|4
|5
|39-20
|37
|6
|Арсенал
|20
|11
|4
|5
|37-25
|37
|7
|Бернлі
|21
|9
|7
|5
|18-17
|34
|8
|Лестер
|21
|7
|6
|8
|31-32
|27
|9
|Евертон
|21
|7
|6
|8
|25-32
|27
|10
|Вотфорд
|21
|7
|4
|10
|30-37
|25
|11
|Гаддерсфілд
|21
|6
|6
|9
|18-32
|24
|12
|Брайтон
|21
|5
|7
|9
|15-25
|22
|+1
|13
|Саутгемптон
|21
|4
|8
|9
|20-30
|20
|+4
|14
|Борнмут
|21
|5
|5
|11
|20-32
|20
|-2
|15
|Сток Сіті
|21
|5
|5
|11
|23-46
|20
|-1
|16
|Ньюкасл
|21
|5
|4
|12
|19-30
|19
|-1
|17
|Крістал Пелас
|20
|4
|6
|10
|18-32
|18
|-1
|18
|Вест Гем
|20
|4
|6
|10
|22-38
|18
|+1
|19
|Свонсі
|21
|4
|4
|13
|13-32
|16
|-1
|20
|Вест Бромвіч
|20
|2
|9
|9
|14-27
|15
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Челсі продемонстрував рекордні показники за фінансовий рік.
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