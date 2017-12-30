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30.12.2017  21:28

Челсі розгромив Сток, дубль Салаха приніс перемогу Ліверпулю над Лестером. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Англії

 Ліверпуль здолав Лестер/Liverpool Fc Twitter

30 грудня розпочався 21-й тур чемпіонату Англії у Прем'єр-лізі. 

Так, Челсі не залишив шансів Сток Сіті, розгромивши гостей 5:0. А Ліверпуль здобув вольову перемогу над Лестером. 

Завдяки перемозі Челсі вийшов на другу сходинку турнірної таблиці. 

Чемпіонат Англії

Прем'єр-ліга

21-й тур

30 грудня

Ліверпуль - Лестер - 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Варді, 1:1 - 52 Салах, 2:1 - 76 Салах.

Челсі - Сток Сіті - 5:0

Голи: 1:0 - 3 Рюдігер, 2:0 - 9 Дрінквотер, 3:0 - 23 Педро, 4:0 - 73, пенальті Вілліан, 5:0 - 88 Дзаппакоста.

Ньюкасл - Брайтон - 0:0

Борнмут - Евертон - 2:1 (1:0)

1:0 - 33 Фрейзер, 1:1 - 57 Гуйе, 2:1 - 88 Фрейзер. 

Гаддерсфілд - Бернлі - 0:0

Вотфорд - Свонсі - 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Карільйо, 1:1 - 86 Айю, 1:2 - 90 Нарсінх

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 0:0

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 20 19 1 0 61-12 58
+1 2 Челсі 21 14 3 4 39-14 45
-1 3 Манчестер Юнайтед 21 13 5 3 43-16 44
  4 Ліверпуль 21 11 8 2 48-24 41
  5 Тоттенгем 20 11 4 5 39-20 37
  6 Арсенал 20 11 4 5 37-25 37
  7 Бернлі 21 9 7 5 18-17 34
  8 Лестер 21 7 6 8 31-32 27
  9 Евертон 21 7 6 8 25-32 27
  10 Вотфорд 21 7 4 10 30-37 25
  11 Гаддерсфілд 21 6 6 9 18-32 24
  12 Брайтон 21 5 7 9 15-25 22
+1 13 Саутгемптон 21 4 8 9 20-30 20
+4 14 Борнмут 21 5 5 11 20-32 20
-2 15 Сток Сіті 21 5 5 11 23-46 20
-1 16 Ньюкасл 21 5 4 12 19-30 19
-1 17 Крістал Пелас 20 4 6 10 18-32 18
-1 18 Вест Гем 20 4 6 10 22-38 18
+1 19 Свонсі 21 4 4 13 13-32 16
-1 20 Вест Бромвіч 20 2 9 9 14-27 15

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Челсі продемонстрував рекордні показники за фінансовий рік.
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