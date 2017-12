Челсі розгромив Сток, дубль Салаха приніс перемогу Ліверпулю над Лестером. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Англії

30 грудня розпочався 21-й тур чемпіонату Англії у Прем'єр-лізі.

Так, Челсі не залишив шансів Сток Сіті, розгромивши гостей 5:0. А Ліверпуль здобув вольову перемогу над Лестером.

Завдяки перемозі Челсі вийшов на другу сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Англії

Прем'єр-ліга

21-й тур

30 грудня

Ліверпуль - Лестер - 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Варді, 1:1 - 52 Салах, 2:1 - 76 Салах.

Челсі - Сток Сіті - 5:0

Голи: 1:0 - 3 Рюдігер, 2:0 - 9 Дрінквотер, 3:0 - 23 Педро, 4:0 - 73, пенальті Вілліан, 5:0 - 88 Дзаппакоста.

Full-time: Chelsea 5-0 Stoke City! 🙌



Our final game in 2017 ends with five goals and three points! Rudiger, Drinkwater, Pedro, Willian (pen) and Zappacosta the goalscorers! #CHESTK pic.twitter.com/Sv3oBfeheh