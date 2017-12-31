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31.12.2017  20:19

Найкращим гравцем Динамо у 2017-му став футболіст, який не грає за клуб

Андрій Ярмоленко

Уболівальники київського Динамо обрали найкращим гравцем року Андрія Ярмоленка, який з літа виступає за дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

В опитуванні 28-річний футболіст набрав 32% голосів. Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані набрали по 10%, а Віктор Циганков і Жуніор Мораєс - по 9%.

Нагадаємо, що трансфер Ярмоленка увійшов до списку найкращих моментів Борусії Д 2017 року.
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