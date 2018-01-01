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01.01.2018  18:01

Мілевський попрощається з холостяцьким життям?

Артем Мілевський

Форвард Артем Мілевський заінтригував громадськість загадковим фото в Instagram.

У публікації українець виклав фото своєї і жіночої руки, на кожній з яких кільце на безіменних пальцях.

Підпис фотографії гравець також залишив інртигуючий.

"Це Алтай. З новим роком", - написав Артем.

Eto Altai🤘🍾,s novim godom

Допис, поширений timi1010 (@timi1010) 1 Січ 2018 р. о 12:10 PST

Раніше повідомлялося, що Мілевський відпочиває в Мадриді поряд із дівчиною з оголеними сідницями. 

Також була інформація, що Мілевського визнано найкращим нападником Динамо Брест в сезоні 2017.
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