1272 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 18:01
Мілевський попрощається з холостяцьким життям?
|Артем Мілевський
Форвард Артем Мілевський заінтригував громадськість загадковим фото в Instagram.
У публікації українець виклав фото своєї і жіночої руки, на кожній з яких кільце на безіменних пальцях.
Підпис фотографії гравець також залишив інртигуючий.
"Це Алтай. З новим роком", - написав Артем.
Раніше повідомлялося, що Мілевський відпочиває в Мадриді поряд із дівчиною з оголеними сідницями.
Також була інформація, що Мілевського визнано найкращим нападником Динамо Брест в сезоні 2017.
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