Динамо продовжило контракти з двома молодими захисниками

Ілля Малишкін / Динамоманія

Захисники Динамо Ілля Малишкін і Богдан Чуєв (обидва - 2000 року народження) продовжили контракти з Динамо.

Малишкін, який виступає переважно на правому фланзі, підписав нову угоду терміном на один рік, центрбек Чуєв - на півтора.

Обидва виступають за Динамо U-19, але Малишкіна вже підпускають до команди дублерів, пише dynamomania.com.

Раніше повідомлялося, що Динамо планує підписати гравця збірної України до початку зимових зборів.