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11.01.2018  00:20

Алавес, Леганес і Реал вийшли до 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Набіл Ель-Жар / twitter

Алавес і в другій грі 1/8 фіналу Кубка Короля переграв Форментеру. Цього разу з рахунком 2:0.

Вільяреал незважаючи на домашню над Леганесом припиняє боротьбу.

У першій грі цих команд Леганес вдома переміг з рахунком 1:0, і за рахунок голу на виїзді, крокує до 1Є4 фіналу/

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

10 січня

Алавес - Форментера 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Демирович, 2:0 - 90+1 Альфонсо

Перша гра - 3:1

Вільяреал - Леганес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Ель-Жар, 1:1 - 48 Раба, 2:1 - 89 Черишев

Перша гра - 0:1

Реал - Нумансія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Лукас, 1:1 - 45 Гільєрмо, 2:1 - 59 Лукас, 2:2 - 82 Гільєрме

Перша гра - 3:0

Нагадаємо, що напередодні Атлетико та Валенсія вийшли до наступного раунда Кубка Іспанії.
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