278 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 21:31
Колишні гравці Чорноморця можуть повернутися в стан моряків
|Іван Бобко
Чорноморець не проти повернути в Одесу нападника Володимира Прийомова і хавбека Івана Бобка.
Гравці почнуть роботу з командою на зимових зборах в Туреччині.
Також ряди одеситів можуть поповнити захисник Самір Рамірес, який нині виступає за Черрільо, і оборонець Андерсон Сантана, пише Думська.
Раніше повідомлялося, що одеситів покинув ключовий півзахисник.
Нагадаємо, що Чорноморець на зборах проведе дванадцять спарингів.
Наразі одесити посідають 10 місце в чемпіонаті України.
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