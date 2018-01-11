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11.01.2018  21:31

Колишні гравці Чорноморця можуть повернутися в стан моряків

Іван Бобко

Чорноморець не проти повернути в Одесу нападника Володимира Прийомова і хавбека Івана Бобка.

Гравці почнуть роботу з командою на зимових зборах в Туреччині.

Також ряди одеситів можуть поповнити захисник Самір Рамірес, який нині виступає за Черрільо, і оборонець Андерсон Сантана, пише Думська.

Раніше повідомлялося, що одеситів покинув ключовий півзахисник.

Нагадаємо, що Чорноморець на зборах проведе дванадцять спарингів.

Наразі одесити посідають 10 місце в чемпіонаті України.
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