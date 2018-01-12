200 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 00:24
Барселона познущалася над Сельтою в 1/8 фіналу Кубку Іспанії
|Ліонель Мессі відзначився дублем у воротіх Сельти
У матчі відповіді 1/8 фіналу Кубку Іспанії Барселона вдома розгромила Сельту з рахунком 5:0.
Вже до 31-ї хвилині рахунок у зустрічі був 4:0.
Дублем у складі синьо-гранатових відзначився Ліонель Мессі.
Також на рахунку аргентинця гольова передача на Жорді Альбу.
Кубок Іспанії
1/8 фіналу
Матч-відповідь
11 січня
Барселона - Сельта 5:0 (4:0)
Голи: 1:- 13 Мессі, 2:0 - 15 Мессі, 3:0 - 28 Альба, 4:0 - 31 Суарес, 5:0 - 87 Ракитич
Перша гра - 1:1
FINAL @FCBarcelona_es 5-0 @RCCelta (6-1)— LaLiga (@LaLiga) 11 січня 2018 р.
¡La conexión Messi - Jordi Alba sella el billete a cuartos de final de la #CopadelRey! 💙🏆❤ pic.twitter.com/2ai55GSAnE
Нагадаємо, що раніше Севілья та Еспаньол також вийшли до 1/4 фіналу Кубку Іспанії.
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