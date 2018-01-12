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12.01.2018  00:24

Барселона познущалася над Сельтою в 1/8 фіналу Кубку Іспанії

Ліонель Мессі відзначився дублем у воротіх Сельти

У матчі відповіді 1/8 фіналу Кубку Іспанії Барселона вдома розгромила Сельту з рахунком 5:0.

Вже до 31-ї хвилині рахунок у зустрічі був 4:0.

Дублем у складі синьо-гранатових відзначився Ліонель Мессі.

Також на рахунку аргентинця гольова передача на Жорді Альбу.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

Матч-відповідь

11 січня

Барселона - Сельта 5:0 (4:0)

Голи: 1:- 13 Мессі, 2:0 - 15 Мессі, 3:0 - 28 Альба, 4:0 - 31 Суарес, 5:0 - 87 Ракитич

Перша гра - 1:1

Нагадаємо, що раніше Севілья та Еспаньол також вийшли до 1/4 фіналу Кубку Іспанії.
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