Севілья та Еспаньол крокують далі в Кубку Іспанії
|Еспаньол вийшов до 1/4 фіналу Кубку Іспанії
В 1/8 фіналу Кубку Іспанії Севілья і в матчі-відповіді перемогла Кадіс (2:1).
Нагадаємо, що перший двобій між цими суперниками закінчився з рахунком 2:0 на користь андалузців.
В іншому матчі Еспаньол, після домашньої поразки від Леванте 2:1, зміг здобути виїзну перемогу з рахунком 2:0 і вийти до 1/4 фіналу Кубку Короля.
Кубок Іспанії
1/8 фіналу
Матчі-відповіді
11 січня
Леванте - Еспаньол 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Баптістао, 0:2 - 34 Морено
Перша гра - 2:1
Севілья - Кадіс 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Бен Йеддер, 2:0 - 54 Корреа, 2:1 - 86 Гарсія
Перша гра - 2:0
FINAL @SevillaFC 2-1 @Cadiz_CF (4-1)— LaLiga (@LaLiga) 11 січня 2018 р.
¡Ben Yedder y Correa sentencian la eliminatoria y el Sevilla ya está en los 1/4 de la #CopadelRey! ❤🏆 pic.twitter.com/mv3VcXJYvH
Нагадаємо, що Алавес, Леганес і Реал вийшли до 1/4 фіналу Кубку Іспанії.
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