Севілья та Еспаньол крокують далі в Кубку Іспанії

Еспаньол вийшов до 1/4 фіналу Кубку Іспанії

В 1/8 фіналу Кубку Іспанії Севілья і в матчі-відповіді перемогла Кадіс (2:1).

Нагадаємо, що перший двобій між цими суперниками закінчився з рахунком 2:0 на користь андалузців.

В іншому матчі Еспаньол, після домашньої поразки від Леванте 2:1, зміг здобути виїзну перемогу з рахунком 2:0 і вийти до 1/4 фіналу Кубку Короля.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

11 січня

Леванте - Еспаньол 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Баптістао, 0:2 - 34 Морено

Перша гра - 2:1

Севілья - Кадіс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Бен Йеддер, 2:0 - 54 Корреа, 2:1 - 86 Гарсія

Перша гра - 2:0

Нагадаємо, що Алавес, Леганес і Реал вийшли до 1/4 фіналу Кубку Іспанії.