192 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 22:53
Кейн - найкращий бомбардир Тоттенгема в історії АПЛ. ВІДЕО
|Гаррі Кейн відзначився дублем у воротах Евертона
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн, після дублю в ворота Евертона, став найкращим бомбардиром шпор в історії Прем'єр-Ліги.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
На даний момент Кейн має у своєму активі 97 влучний пострілів за шпор в Чемпіонатах.
Нагадаємо, що англійську Прем'є-Лігу було засновано в 1992 році.
У загальному рейтингу найкращих снайперів лондонської команди Харрі посідає 9-е місце. Номер один у цьому списку – Джиммі Грівз (266 голів).
Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром у 2017 році.
Також відомо про інтерес до Кейна з боку Реала.
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