Кейн - найкращий бомбардир Тоттенгема в історії АПЛ. ВІДЕО

Гаррі Кейн відзначився дублем у воротах Евертона

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн, після дублю в ворота Евертона, став найкращим бомбардиром шпор в історії Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

На даний момент Кейн має у своєму активі 97 влучний пострілів за шпор в Чемпіонатах.

Нагадаємо, що англійську Прем'є-Лігу було засновано в 1992 році.

У загальному рейтингу найкращих снайперів лондонської команди Харрі посідає 9-е місце. Номер один у цьому списку – Джиммі Грівз (266 голів).

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром у 2017 році.

Також відомо про інтерес до Кейна з боку Реала.