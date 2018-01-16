213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 22:37
Український хавбек розірвав контракт з Ягеллонією
|Дмитро Хомченовський
Півзахисник Дмитро Хомченовський більше не є гравцем Ягеллонії.
Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.
Про деталі розриву договору не йдеться.
Раніше повідомлялося, що Хомченовський не полетів на збори з Ягеллонією.
Також була інформація, що Хомченовський може перебратися в Азербайджан.
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