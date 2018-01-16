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16.01.2018  22:37

Український хавбек розірвав контракт з Ягеллонією

Дмитро Хомченовський

Півзахисник Дмитро Хомченовський більше не є гравцем Ягеллонії.

Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.

Про деталі розриву договору не йдеться.

Раніше повідомлялося, що Хомченовський не полетів на збори з Ягеллонією.

Також була інформація, що Хомченовський може перебратися в Азербайджан.
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