1270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 17:27
Київське Динамо оцінило свого основного нападника
|Д'ємерсі Мбокані та Віктор Циганков
Київське Динамо оцінило Дьємерсі Мбокані у 4,5 млн євро.
Про це пише sportrdc.com.
Динамо не налаштоване відпускати свого гравця, але відомо про інтерес до Мбокані з боку кількох клубів, в тому числі й зі сторони турецького Трабзонспору.
Якщо ж потенційний покупець хоче його отримати, то буде змушений заплатити суму відступних, прописану у контракті футболіста – 4,5 млн євро.
Контракт 32-річного Мбокані з Динамо закінчується влітку 2018 року.
Нагадаємо, що лідер атак Динамо пропустить перший збір команди.
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