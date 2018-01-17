Київське Динамо оцінило свого основного нападника

Д'ємерсі Мбокані та Віктор Циганков

Київське Динамо оцінило Дьємерсі Мбокані у 4,5 млн євро.

Про це пише sportrdc.com.

Динамо не налаштоване відпускати свого гравця, але відомо про інтерес до Мбокані з боку кількох клубів, в тому числі й зі сторони турецького Трабзонспору.

Якщо ж потенційний покупець хоче його отримати, то буде змушений заплатити суму відступних, прописану у контракті футболіста – 4,5 млн євро.

Контракт 32-річного Мбокані з Динамо закінчується влітку 2018 року.

Нагадаємо, що лідер атак Динамо пропустить перший збір команди.