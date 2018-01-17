Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
1270 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.01.2018  17:27

Київське Динамо оцінило свого основного нападника

Д'ємерсі Мбокані та Віктор Циганков

Київське Динамо оцінило Дьємерсі Мбокані у 4,5 млн євро.

Про це пише sportrdc.com.

Динамо не налаштоване відпускати свого гравця, але відомо про інтерес до Мбокані з боку кількох клубів, в тому числі й зі сторони турецького Трабзонспору.

Якщо ж потенційний покупець хоче його отримати, то буде змушений заплатити суму відступних, прописану у контракті футболіста – 4,5 млн євро.

Контракт 32-річного Мбокані з Динамо закінчується влітку 2018 року.

Нагадаємо, що лідер атак Динамо пропустить перший збір команди.
Читай також
Екс-хавбек Динамо, Фіорентини та Андерлехта включив до своєї команди-мрії Ярмоленка та Мбокані. ФОТО. ВІДЕО
Мбокані може пропустити матч проти Партизана
Мбокані, Кобін і Лунін претендують на звання найкращого гравця УПЛ у листопаді.
Мбокані перебував у чотирисантиметровому офсайді, забиваючи гол Сталі. ФОТО
Мбокані може не зіграти проти Скендербеу


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що вам потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:12
Футбол. Евертон підписав одного з найшвидших футболістів світу
19:55
Футбол. Фред розповів, як Шахтарю треба готуватися до матчу з Ромою в Лізі чемпіонів
19:29
Біатлон. Український коментатор біатлону відповів одіозному російському колезі, назвавши його дурнем
19:08
Футбол. Лідер Арсенала узгодив контракт із Манчестер Юнайтед, - ЗМІ
18:50
Автоспорт. Королівські перегони повернуться на українські екрани
18:32
Футбол. Ворскла перемогла Спартак у контрольній грі на зборах
18:14
Футбол. Екс-динамівець відзначився асистом в матчі Кубку Туреччини
17:45
Футбол. Майно Металіста конфісковане державою
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!