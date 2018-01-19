216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 17:37
Зоря програла Леху в товариському матчі на зборах
|Зоря на розминці перед матчем / ФК Зоря
Луганська Зоря поступилася польському Леху на зборах у Туреччині.
Товариський матч
Туреччина
19 січня
Зоря - Лех 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: 0:1 - 35 Сітум, 0:2 - 45 пенальті Гітікер, 1:2 - 63 Іурі, 1:3 - 87 Йозвяк
Зоря (пергий тайм): Лунін, Тимчик, Сваток, Литвин, Гордієнко, Харатін, Чеберко, Андрієвський, Караваєв, Лунєв, Громов.
Зоря (другий тайм): Чуваєв, Шершень, Чечер, Авраменко, Сухарь, Сілас, Ондуа, Бабенко, Леонідас, Кочергін, Юрі.
Нагадаємо, що о 17:30 київське Динамо зіграє зі швейцарським Санкт-Галленом.
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