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19.01.2018  17:37

Зоря програла Леху в товариському матчі на зборах

Зоря на розминці перед матчем / ФК Зоря

Луганська Зоря поступилася польському Леху на зборах у Туреччині.

Товариський матч

Туреччина

19 січня

Зоря - Лех 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 - 35 Сітум, 0:2 - 45 пенальті Гітікер, 1:2 - 63 Іурі, 1:3 - 87 Йозвяк

Зоря (пергий тайм): Лунін, Тимчик, Сваток, Литвин, Гордієнко, Харатін, Чеберко, Андрієвський, Караваєв, Лунєв, Громов.

Зоря (другий тайм): Чуваєв, Шершень, Чечер, Авраменко, Сухарь, Сілас, Ондуа, Бабенко, Леонідас, Кочергін, Юрі.

Нагадаємо, що о 17:30 київське Динамо зіграє зі швейцарським Санкт-Галленом.
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