212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 19:35
Динамо програло Санкт-Галлену в товариському матчі на зборах
Київське Динамо поступилося швейцарському Санкт-Галлену на зборах в Іспанії.
Товариський матч
Іспанія
19 січня
Динамо - Санкт-Галлен 0:2 (0:1, 0:1)
Динамо: Маханьков, Кендзера, Бурда, Шабанов, Піварич, Шепєлєв, Гонсалес, Гармаш, Буяльський, Вербич, Хльобас.
Динамо (2-й тайм): Бущан, Хачеріді, Морозюк, Кадар, Миколенко, Смірний, Шапаренко, Алібеков, Ротань, Калітвінцев, Бєсєдін.
Нагадаємо, що луганська Зоря також програла перший контрольний поєдинок в Туреччині.
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