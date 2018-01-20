Севілья розбила Еспаньол, Атлетико та Валенсія пригальмували. Інші матчі 20 туру чемпіонату Іспанії
У першому матчі ігрового дня Севілья на виїзді не залишила шансів Еспаньолу (0:3).
Важливі очки у боротьбі за призові місця втратив Атлетико, зігравши 1:1 із Жироною. Друга команда Ліги Валенсія програла Лас-Пальмасу 1:2.
Чемпіонат Іспанії
20 тур
20 січня
Еспаньол – Севілья 0:3 (0:2, 0:1)
Голи: 0:1 – 15 Васкес, 0:2 – 34 Сарабія, 0:3 – 90 Муріель.
¡¡FINAL DEL PARTIDO!!@RCDEspanyol 0-3 #SevillaFC #vamosmisevilla #EspanyolSevillaFC pic.twitter.com/CsfUPzWplB— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 20 января 2018 г.
Атлетико – Жирона 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Грізманн, 1:1 - 73 Порту.
Вільярреал – Леванте - 2:1 (1:0)
Лас-Пальмас – Валенсія 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Санті Міна, 1:1 - 20 Вієра, 2:1 - 53, пенальті Кальєрі.
Раніше повідомлялося, що у матчі 20-го туру за Реал може зіграти форвард Карім Бензема, який відновився від травми.
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