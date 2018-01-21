Реал знищив новий клуб Коваля. Інші матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії.

Алавес - Леганес

В 20 турі чемпіонату Іспанії Алавес вдома зіграв у нічию з Леганесом (2:2).

Слід зазначити, що господарі вели перед у грі з рахунком 2:0.

А рятівний гол гості забили граючи в більшості. На 87-й хвилині за другу жовту картку було вилучено захисника Алавеса Родріго Елі.

В іншій грі Реал знищив Депортиво, який орендував воротаря Динамо Максима Коваля.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

21 січня

Алавес - Леганес 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Ель-Хаддаді, 2:0 - 52 Альфонсо, 2:1 - 75, пенальті Габріель, 2:2 - 90 Салдуа

Реал – Депортиво 7:1 (2:1, 5:0)

Голи: 0:1 – 23 Адріан, 1:1 – 32 Начо, 2:1 – 42 Бейл, 3:1 – 58 Бейл, 4:1 – 68 Модрич, 5:1 – 78 Роналду, 6:1 – 84 Роналду, 7:1 – 88 Начо.

Реал Сосьєдад - Сельта 19:30

Бетіс - Барселона 21:45

Нагадаємо, що напередодні Севілья розтрощила Еспаньол.