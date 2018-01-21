Реал знищив новий клуб Коваля. Інші матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії.
|Алавес - Леганес
В 20 турі чемпіонату Іспанії Алавес вдома зіграв у нічию з Леганесом (2:2).
Слід зазначити, що господарі вели перед у грі з рахунком 2:0.
А рятівний гол гості забили граючи в більшості. На 87-й хвилині за другу жовту картку було вилучено захисника Алавеса Родріго Елі.
В іншій грі Реал знищив Депортиво, який орендував воротаря Динамо Максима Коваля.
Чемпіонат Іспанії
20-й тур
21 січня
Алавес - Леганес 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Ель-Хаддаді, 2:0 - 52 Альфонсо, 2:1 - 75, пенальті Габріель, 2:2 - 90 Салдуа
FINAL #AlavésLeganés 2-2— LaLiga (@LaLiga) 21 січня 2018 р.
¡El @CDLeganes rescata un punto 'in extremis'! pic.twitter.com/JzpZovRqog
Реал – Депортиво 7:1 (2:1, 5:0)
Голи: 0:1 – 23 Адріан, 1:1 – 32 Начо, 2:1 – 42 Бейл, 3:1 – 58 Бейл, 4:1 – 68 Модрич, 5:1 – 78 Роналду, 6:1 – 84 Роналду, 7:1 – 88 Начо.
Реал Сосьєдад - Сельта 19:30
Бетіс - Барселона 21:45
Нагадаємо, що напередодні Севілья розтрощила Еспаньол.
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