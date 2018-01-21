55 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 20:00
Ніцца виграла у Сент-Етьєна. Матчі 22-го туру чемпіонату Франції
|ФК Ніцца
Ніцца на своєму полі обіграла Сент-Етьєн з мінімальним рахунком в 22-му турі Ліги 1.
Нагадаємо, напередодні Нант програв Бордо, а Монпельє дотиснув Тулузу.
Чемпіонат Франції
22-й тур
21 січня
Ніцца – Сент-Етьєн 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 22 Сіпрьєн.
Les chiffres du succès niçois #OGCNASSE 1-0 pic.twitter.com/NjsUkZhLVZ— OGC Nice (@ogcnice) 21 січня 2018 р.
Монако – Метц 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 45 Жорже, 2:0 – 67 Геззаль, 2:1 – 72 Ньян, 3:1 – 81 Лопеш.
Ліон - ПСЖ 22:00
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