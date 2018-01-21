Ніцца виграла у Сент-Етьєна. Матчі 22-го туру чемпіонату Франції

ФК Ніцца

Ніцца на своєму полі обіграла Сент-Етьєн з мінімальним рахунком в 22-му турі Ліги 1.

Нагадаємо, напередодні Нант програв Бордо, а Монпельє дотиснув Тулузу.

Чемпіонат Франції

22-й тур

21 січня

Ніцца – Сент-Етьєн 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 22 Сіпрьєн.

Монако – Метц 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 45 Жорже, 2:0 – 67 Геззаль, 2:1 – 72 Ньян, 3:1 – 81 Лопеш.

Ліон - ПСЖ 22:00