Зоря зіграла внічию із загребським Динамо

ФК Зоря

Зоря провела черговий спаринг на зборах в Туреччині.

Команда Юрія Вернидуба розписала нічию із Динамо Загреб.

Як відомо, раніше Зоря програла Леху в товариському матчі на зборах.

Контрольний матч

21 січня

Зоря – Динамо Загреб – 1:1

Голи: Громов, 38 – Гаврановіч, 10

Зоря в 1-му таймі: Лунін, Караваєв, Сілас, Тимчик, Сухар, Кочергін, Харатін, Сваток, Литвин, Громов, Іурі.

Зоря в 2-му таймі: Чуваєв, Авраменко, Чечер, Шершень, Чеберко, Бабенко, Ондуа, Гордієнко, Леонідас, Кочергін (Кабаєв, 60), Любенович.