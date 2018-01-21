113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 19:42
Зоря зіграла внічию із загребським Динамо
|ФК Зоря
Зоря провела черговий спаринг на зборах в Туреччині.
Команда Юрія Вернидуба розписала нічию із Динамо Загреб.
Як відомо, раніше Зоря програла Леху в товариському матчі на зборах.
Контрольний матч
21 січня
Зоря – Динамо Загреб – 1:1
Голи: Громов, 38 – Гаврановіч, 10
Зоря в 1-му таймі: Лунін, Караваєв, Сілас, Тимчик, Сухар, Кочергін, Харатін, Сваток, Литвин, Громов, Іурі.
Зоря в 2-му таймі: Чуваєв, Авраменко, Чечер, Шершень, Чеберко, Бабенко, Ондуа, Гордієнко, Леонідас, Кочергін (Кабаєв, 60), Любенович.
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