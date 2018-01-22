411 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 18:52
Кравець не потрапив до заявки на гру з Галатасараєм
Український новачок Кайсеріспора Артем Кравець не потрапив до заявки на матч з Галатасараєм.
İlk 11'imiz!#Kayserispor #SüperLig pic.twitter.com/QYsFBWrEG2— Kayserispor (@KayserisporFK) 22 січня 2018 р.
Нагадаємо, гра відбудеться 22-го січня, початок - 19:00 за київським часом.
Додамо, що ще один український футболіст Олександр Кучер розпочне поєдинок на лаві запасних.
Як відомо, раніше Кравець розповів, чому вирішив залишити Динамо.
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