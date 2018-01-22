Кравець не потрапив до заявки на гру з Галатасараєм

Український новачок Кайсеріспора Артем Кравець не потрапив до заявки на матч з Галатасараєм.

Нагадаємо, гра відбудеться 22-го січня, початок - 19:00 за київським часом.

Додамо, що ще один український футболіст Олександр Кучер розпочне поєдинок на лаві запасних.

Як відомо, раніше Кравець розповів, чому вирішив залишити Динамо.