48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 19:48
Захисник Зорі пропустив два спаринги через травму
|Євген Опанасенко
Захисник Зорі Євген Опанасенко не зіграв в товариських матчах 23-го січня через мікротравми.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Також пропустив спаринги Василь Прийма, у якого затягнулося відновлення після травми.
Нагадаємо, Зоря програла Спартаку з Трнави і розгромила АГМК.
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