Захисник Зорі пропустив два спаринги через травму

Євген Опанасенко

Захисник Зорі Євген Опанасенко не зіграв в товариських матчах 23-го січня через мікротравми.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Також пропустив спаринги Василь Прийма, у якого затягнулося відновлення після травми.

Нагадаємо, Зоря програла Спартаку з Трнави і розгромила АГМК.