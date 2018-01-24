428 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 08:54
Шахтар - Динамо, Олімпік - Слован, Верес - Газ Метан. Товариські матчі українців
|ФК Шахтар
24 січня українські клуби проведуть декілька контрольних поєдинків на зимових зборах.
Донецький Шахтар зіграє із загребським Динамо, Олімпік поміряється силами зі Слованом, а Вересу протистоятиме Газ Метан.
Шахтар - Динамо (Хорватія)
Початок - о 10.00.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Олімпік – Слован Словачина
Початок – о 15.00.
Верес – Газ Метан (Румунія)
Початок – о 16.00.
Нагадаємо, що раніше київське Динамо програло в спарингу австрійському клубу.
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