Став відомий календар збірної України в Лізі націй

Став відомий календар збірної України на Лігу націй, яка відбудеться в 2018 році.

6 вересня - Чехія - Україна

9 вересня - Україна - Словаччина

16 жовтня - Україна - Чехія

16 листопада - Словаччина - Україна

Нагадаємо, раніше екс-тренер синьо-жовтих оцінив жеребкування.

Також раніше головний тренер Андрій Шевченко відреагував на жеребкування Ліги націй.