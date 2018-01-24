4733 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 20:01
Став відомий календар збірної України в Лізі націй
Став відомий календар збірної України на Лігу націй, яка відбудеться в 2018 році.
6 вересня - Чехія - Україна
9 вересня - Україна - Словаччина
16 жовтня - Україна - Чехія
16 листопада - Словаччина - Україна
Нагадаємо, раніше екс-тренер синьо-жовтих оцінив жеребкування.
Також раніше головний тренер Андрій Шевченко відреагував на жеребкування Ліги націй.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
2
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua