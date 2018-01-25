Збірна України (U-17) з першого місця вийшла в плей-офф Кубка розвитку

ФФУ

25-го січня в Мінську юнацька збірна України (футболісти 2001 року народження) провела третій матч групового раунду на турнірі Кубок розвитку.

Обігравши збірну Грузії, підопічні Олега Кузнецова вийшли до плей-офф турніру з першого місця в групі.

Кубок розвитку-2018

Україна (U-17) — Грузія (U-17) 3:1 (1:0)

Голи: Волошин (7), Сікан (59), Шулянський (65) — Кварацхелія (62).

Україна (U-17): Нещерет, Мудрик, Ауссі, Хондак, Ярош, ПІДРУЧНИЙ, Бодня, Надольський (Мельнійчук, 41), Волошин (Желізко, 63), Шулянський (Данилюк, 79), Сікан (Варяник, 71).

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб збірної України (U-17) назвав склад на підготовку до Євро-2018.