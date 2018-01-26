212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 20:07
Капітан Реала вибув щонайменше на 2 тижні
|Серхіо Рамос
Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос вибув через травму щонайменше на 2 тижні та пропустить важливу гру чемпіоната проти Валенсії.
Про це повідомляє Marca.
Рамос у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Леганеса отримав рецидив старої травми камбаловидного м'яза.
Повернення Рамоса на поле очікується в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Також Зінедін Зідан у найближчому матчі Ла Ліги проти Валенсії не може розраховувати на Іско.
Іспанський хавбек зазнав пошкодження лівого стегна на тренуванні вершкових, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Реал поступився в матчі-відповіді 1/4 Кубку Іспанії Леганесу та припинив боротьбу за трофей.
Після гри Зінедін Зідан заявив, що це був найгірший вечір для нього в Реалі.
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