Збірна України (U-17) перемогла Ізраїль у фіналі Кубку розвитку

Юнацька збірна України стала переможцем міжнародного турніру Кубок розвитку, що проходив у Мінську.

У фінальному поєдинку українці здолали Ізраїль 2:1.

Обидва голи підопічні Олега Кузнецова забили після розіграшу стандартів: на 50-й хвилині рахунок відкрив Данило Сікан, а подвоїв перевагу Ярослав Надольський. Суперник спромігся лише на гол престижу.

Таким чином, українці чудово провели змагання, здобувши не тільки перемогу, а й показавши хорошу результативність. У 5 матчах на турнірі вони забили 13 голів, пропустивши лише 3.

Тепер українська команда готуватиметься до матчів еліт-раунду кваліфікації Євро-2018. В останній декаді лютого команда Олега Кузнецова зіграє два спаринги із Ізраїлем.

Ну а в березні синьо-жовті спробують оформити путівку на Євро-2018. Згідно з жеребкуванням, українці потрапили до Групи 1, де змагатимуться з Сербією, Іспанією та Чехією. Матчі відбудуться 21, 24 та 27-го числа у Чехії.

Як відомо, Україна з першого місця вийшла в плей-офф Кубка розвитку.

Раніше повідомлялося, що Україна (U-17) поступилася Ірландії, але вийшла в еліт-раунд відбору Євро-2019.