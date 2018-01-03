Спортивний директор Шальке прокоментував ситуацію щодо переходу Коноплянки в Шахтар

Євген Коноплянка / ФК Шальке

Німецький Шальке не збирається відпускати Євгена Коноплянку в донецький Шахтар.

Про це повідомив спортивний директор німців Аксель Шустер.

"Ми не відмовимося від Коноплянки", - цитує функціонера Sport Bild.

Нагадаємо, що перед цим Sport Bild, покликаючись на українські медіа, повідомив, що Коноплянка може перейти в Шахтар із декількох причин.