1185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 17:35
Спортивний директор Шальке прокоментував ситуацію щодо переходу Коноплянки в Шахтар
|Євген Коноплянка / ФК Шальке
Німецький Шальке не збирається відпускати Євгена Коноплянку в донецький Шахтар.
Про це повідомив спортивний директор німців Аксель Шустер.
"Ми не відмовимося від Коноплянки", - цитує функціонера Sport Bild.
Нагадаємо, що перед цим Sport Bild, покликаючись на українські медіа, повідомив, що Коноплянка може перейти в Шахтар із декількох причин.
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