Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
149 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
31.01.2018  21:30

Олімпік повернув досвідченого захисника

Дмитро Немчанінов

Захисник Крилья Совєтов Дмитро Немчанінов на правах оренди повернеться в Олімпік.

Про це сказав головний тренер Олімпіка Роман Санжар.

"До нас повинен повернутися Діма Немчанінов, ми візьмемо його в оренду у Крилья Совєтов. Крім цього, ми також ведемо переговори з рядом виконавців, але по них ще ніякої конкретики немає", - зазначив наставник.

"У Діми в Крильях Совєтов не все виходить. Можна сказати, він не підходить під бачення гри тренерського штабу команди, тому йому оголосили про те, що він може шукати собі варіанти оренди. Ми зателефонували Немчанінову, і він виявив бажання повернутися до нас. Я теж буду радий бачити в команді такого виконавця як Діма", - зауважив коуч.

"В принципі, всі сторони вже висловили свою згоду щодо оренди, а все остаточно повинно вирішитися на днях", – цитує Романа Санжара Sport Arena.

Також відомо, що Олімпік підписав братів-близнюків з Вереса.
Читай також
Олімпік підписав братів-близнюків з Вереса
Стала відома дата, коли Карпати і Олімпік можуть дограти осінній матч
В Олімпіку порівняли ситуацію із трансфером гравця із гучною справою Матузалема
Олімпік розгромно поступився македонському клубу
Екс-захисник Олімпіка перейшов у попередній клуб Селезньова


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
22:59
Футбол. Трансфер захисника Динамо зірвався через агентів
22:46
Футбол. Селезньов переміг Кучера та Кравця в 1/4 Кубку Туреччини
22:21
Футбол. Депортиво позбувся конкурента Коваля
21:58
Теніс. Костюк у лютому дебютує за збірну України в Кубку Федерації
21:30
Футбол. Олімпік повернув досвідченого захисника
21:12
Футбол. Вперше в історії футболу за трансфер гравця було сплачено криптовалютою
20:52
Футбол. Екс-півзахисник Динамо відмовив московському Спартаку
20:35
Футзал. Збірна України провела перше тренування на головній арені Євро-2018. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!