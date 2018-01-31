Олімпік повернув досвідченого захисника

Дмитро Немчанінов

Захисник Крилья Совєтов Дмитро Немчанінов на правах оренди повернеться в Олімпік.

Про це сказав головний тренер Олімпіка Роман Санжар.

"До нас повинен повернутися Діма Немчанінов, ми візьмемо його в оренду у Крилья Совєтов. Крім цього, ми також ведемо переговори з рядом виконавців, але по них ще ніякої конкретики немає", - зазначив наставник.

"У Діми в Крильях Совєтов не все виходить. Можна сказати, він не підходить під бачення гри тренерського штабу команди, тому йому оголосили про те, що він може шукати собі варіанти оренди. Ми зателефонували Немчанінову, і він виявив бажання повернутися до нас. Я теж буду радий бачити в команді такого виконавця як Діма", - зауважив коуч.

"В принципі, всі сторони вже висловили свою згоду щодо оренди, а все остаточно повинно вирішитися на днях", – цитує Романа Санжара Sport Arena.

Також відомо, що Олімпік підписав братів-близнюків з Вереса.