ПАОК цікавиться захисником Динамо

Євген Хачеріді

ПАОК зацікавлений у трансфері центрбека Динамо Євгена Хачеріді.

Про це повідомляє Тo10.

Як повідомляє видання, спортивний директор клубу з Салонік Любеш Міхел прибув до Києва для старту переговорів з біло - синіми.

Відзначається, що Міхел вже обізнаний у ігрових якостях українця і налаштований вельми серйозно, пише ua-football.

Термін трудової угоди Хачеріді з киянами закінчується влітку 2018-го року.

У нинішньому сезоні захисник провів 25 поєдинків у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 1 гольову передачу.

Раніше грецькі ЗМІ поширили інформацію про потенційний трансфер іншого захисника - Азеведо.