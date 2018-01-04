122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.01.2018 17:38
ПАОК цікавиться захисником Динамо
|Євген Хачеріді
ПАОК зацікавлений у трансфері центрбека Динамо Євгена Хачеріді.
Про це повідомляє Тo10.
Як повідомляє видання, спортивний директор клубу з Салонік Любеш Міхел прибув до Києва для старту переговорів з біло - синіми.
Відзначається, що Міхел вже обізнаний у ігрових якостях українця і налаштований вельми серйозно, пише ua-football.
Термін трудової угоди Хачеріді з киянами закінчується влітку 2018-го року.
У нинішньому сезоні захисник провів 25 поєдинків у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 1 гольову передачу.
Раніше грецькі ЗМІ поширили інформацію про потенційний трансфер іншого захисника - Азеведо.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua