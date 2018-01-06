Офіційно: Санжар продовжив контракт з Олімпіком

Роман Санжар

Роман Санжар пролонгував угоду про співпрацю з донецьким клубом ще на один рік.

Про це повідомив агент головного тренера Олімпіка Вадим Шаблій у своєму інстаграмі.

"Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів, але президент Олімпіка Владислав Гельзін зумів зробити пропозицію, від якої, як то кажуть, неможливо відмовитися", - написав Шаблій.

Нагадаємо, що Санжар - найкращий тренер УПЛ у 2017 році.