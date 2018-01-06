Офіційно: Санжар продовжив контракт з Олімпіком
|Роман Санжар
Роман Санжар пролонгував угоду про співпрацю з донецьким клубом ще на один рік.
Про це повідомив агент головного тренера Олімпіка Вадим Шаблій у своєму інстаграмі.
"Інтерес до послуг Санжара проявляли декілька клубів, але президент Олімпіка Владислав Гельзін зумів зробити пропозицію, від якої, як то кажуть, неможливо відмовитися", - написав Шаблій.
Компания ProStar рада сообщить, что её клиент, Роман Санжар на год продлил контракт з ФК Олимпик. Все успехи в истории клуба целиком и полностью связаны с именем Санжара. А 2017-й стал самым успешным как для Олимпика, впервые сыгравшего в еврокубках, так и для Романа Николаевича, признанного тренером года в Украине. Интерес к услугам Санжара проявляли несколько клубов, но президент Олимпика Владислав Гельзин сумел сделать предложение, от которого, как говорится, невозможно отказаться. Компания ProStar желает Роману Санжару и Олимпику, чтобы очередной год их сотрудничества стал не менее успешным, чем предыдущий!#prostarfootballagency
Нагадаємо, що Санжар - найкращий тренер УПЛ у 2017 році.
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