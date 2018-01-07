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07.01.2018  15:58

Леганес переміг Реал Сосьєдад, Барселона проти Леванте. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії

 

Леганес переміг Реал Сосьєдад у рамках 18-го туру чемпіонату Іспанії.

Завдяки перемозі пепінерос зробили чималий прогрес у турнірній таблиці першості, піднявшись на 8-е місце.

Чемпіонат Іспанії

18 тур

6 січня

Леганес - Реал Сосьєдад - 1:0 (0:0)

Гол: 75 Габріел

Барселона - Леванте - 17:45

Атлетик - Алавес - 19:30

Вільярреал - Депортиво - 19:30

Сельта - Реал - 21:45.

Раніше повідомлялося, що у матчі 18-го туру Примери Севілья та Бетіс встановили рекорд результативності


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