104 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 15:58
Леганес переміг Реал Сосьєдад, Барселона проти Леванте. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії
Леганес переміг Реал Сосьєдад у рамках 18-го туру чемпіонату Іспанії.
Завдяки перемозі пепінерос зробили чималий прогрес у турнірній таблиці першості, піднявшись на 8-е місце.
FINAL FINAL FINAL EN BUTARQUE!!! Leganés, 1 - Real Sociedad, 0 #LeganésRealSociedad #VamosLega pic.twitter.com/V33xqOpXQb— C.D. Leganés (@CDLeganes) 7 січня 2018 р.
Чемпіонат Іспанії
18 тур
6 січня
Леганес - Реал Сосьєдад - 1:0 (0:0)
Гол: 75 Габріел
Барселона - Леванте - 17:45
Атлетик - Алавес - 19:30
Вільярреал - Депортиво - 19:30
Сельта - Реал - 21:45.
Раніше повідомлялося, що у матчі 18-го туру Примери Севілья та Бетіс встановили рекорд результативності.
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