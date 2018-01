Дієго Коста забиває, Атлетико перемагає. Матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії

В 18 турі іспанської першості мадридський Атлетико вдома переміг Хетафе з рахунком 2:0.

Голом та червоною карткою своє повернення до іспанської ліги відзначив скандальновідомий Дієго Коста.

Іспанець бразильского походження дуже бурхливо святкував свій гол на 68-й хвилині, за що й отримав другого гірчичника.

Чемпіонат Іспанії

18 тур

6 січня

Атлетико - Хетафе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Корреа, 2:0 - 68 Коста

⏱ 93’ | 2-0 | ➕3⃣ And there's the final whistle!

Great win, lads!! 🔴⚪🔴#AúpaAtleti #AtletiGetafe pic.twitter.com/Qf8zV3F1cI