181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 15:50
Дієго Коста забиває, Атлетико перемагає. Матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії
|Анхель Корреа та Антуан Грізманн святкують взяття воріт Хетафе
В 18 турі іспанської першості мадридський Атлетико вдома переміг Хетафе з рахунком 2:0.
Голом та червоною карткою своє повернення до іспанської ліги відзначив скандальновідомий Дієго Коста.
Іспанець бразильского походження дуже бурхливо святкував свій гол на 68-й хвилині, за що й отримав другого гірчичника.
Чемпіонат Іспанії
18 тур
6 січня
Атлетико - Хетафе 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Корреа, 2:0 - 68 Коста
⏱ 93’ | 2-0 | ➕3⃣ And there's the final whistle!— Atlético de Madrid (@atletienglish) 6 січня 2018 р.
Great win, lads!! 🔴⚪🔴#AúpaAtleti #AtletiGetafe pic.twitter.com/Qf8zV3F1cI
Валенсія - Жирона - 17:15
Лас-Пальмас - Ейбар - 19:30
Севілья - Бетіс - 21:45
Нагадаємо, що в Кубку Іспанії Атлетико розгромив Льєду.
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