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06.01.2018  15:50

Дієго Коста забиває, Атлетико перемагає. Матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії

Анхель Корреа та Антуан Грізманн святкують взяття воріт Хетафе

В 18 турі іспанської першості мадридський Атлетико вдома переміг Хетафе з рахунком 2:0.

Голом та червоною карткою своє повернення до іспанської ліги відзначив скандальновідомий Дієго Коста.

Іспанець бразильского походження дуже бурхливо святкував свій гол на 68-й хвилині, за що й отримав другого гірчичника.

Чемпіонат Іспанії

18 тур

6 січня

Атлетико - Хетафе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Корреа, 2:0 - 68 Коста

Валенсія - Жирона - 17:15

Лас-Пальмас - Ейбар - 19:30

Севілья - Бетіс - 21:45

Нагадаємо, що в Кубку Іспанії Атлетико розгромив Льєду.
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