411 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 21:16
МЮ і Арсенал вступають в боротьбу за півзахисника Шахтаря
|Фред
Манчестер Юнайтед і Арсенал вступили в трансферну гонку за бразильцем Шахтаря Фредом.
Клуби готові заплатити близько 34 мільйонів євро, інформує Daily Star.
Фред входить в плани таких клубів, як Наполі, Інтер, Атлетико і Валенсія. Джерела видання в Бразилії стверджують, що в купівлі Фреда зацікавлені 8-10 грандів. У їх числі і ПСЖ
Одним з претендентів на "гірника" вважається Манчестер Сіті. Але основними фаворитами є Манчестер Юнайтед і Арсенал, пише Террикон.
Нагадаємо, що Хосеп Гвардіола зацікавлений у послугах Фреда,
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