Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
411 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
07.01.2018  21:16

МЮ і Арсенал вступають в боротьбу за півзахисника Шахтаря

Фред

Манчестер Юнайтед і Арсенал вступили в трансферну гонку за бразильцем Шахтаря Фредом.

Клуби готові заплатити близько 34 мільйонів євро, інформує Daily Star.

Фред входить в плани таких клубів, як Наполі, Інтер, Атлетико і Валенсія. Джерела видання в Бразилії стверджують, що в купівлі Фреда зацікавлені 8-10 грандів. У їх числі і ПСЖ

Одним з претендентів на "гірника" вважається Манчестер Сіті. Але основними фаворитами є Манчестер Юнайтед і Арсенал, пише Террикон.

Нагадаємо, що Хосеп Гвардіола зацікавлений у послугах Фреда,
Читай також
Фред: Грою проти Наполі задоволений, а результатом - ні
Фред: Вийти з групи важливо, але ще важливіше показувати хорошу гру
Фред: Нічого не знаю про інтерес Манчестер Юнайтед


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:35
Футбол. Барселона розгромила Леванте, Реал не зміг виграти у Сельти. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії
22:50
Футбол. ПАОК планує завершити трансфер захисника Шахтаря 8-го січня
22:36
Футбол. Ворсклу залишив нападник
22:06
Футбол. Нападник Динамо під час відпустки зустрівся з бразильцями Шахтаря
21:45
Футбол. Китайці можуть придбати нападника Реала за 95 мільйонів євро
21:16
Футбол. МЮ і Арсенал вступають в боротьбу за півзахисника Шахтаря
20:54
Бокс. Бій Ломаченка і Гарсії відбудеться, але не варто поспішати, - промоутер
20:31
Футбол. Ноттінгем Форест вибив Арсенал з Кубка Англії. Інші матчі 3-го раунду
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!