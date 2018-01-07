МЮ і Арсенал вступають в боротьбу за півзахисника Шахтаря

Фред

Манчестер Юнайтед і Арсенал вступили в трансферну гонку за бразильцем Шахтаря Фредом.

Клуби готові заплатити близько 34 мільйонів євро, інформує Daily Star.

Фред входить в плани таких клубів, як Наполі, Інтер, Атлетико і Валенсія. Джерела видання в Бразилії стверджують, що в купівлі Фреда зацікавлені 8-10 грандів. У їх числі і ПСЖ

Одним з претендентів на "гірника" вважається Манчестер Сіті. Але основними фаворитами є Манчестер Юнайтед і Арсенал, пише Террикон.

Нагадаємо, що Хосеп Гвардіола зацікавлений у послугах Фреда,