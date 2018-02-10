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10.02.2018  21:44

Боруссія Д без обіграла Гамбург, Коноплянка не врятував Шальке. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини

 

10 лютого відбувається 22-й тур чемпіонату Бундесліги. 

Так, Боруссія Андрія Ярмоленка, який наприкінці січня отримав травму, обіграла Гамбург 2:0. 

Таким чином, дортмундці вийшли на третє місце у турнірній таблиці. 

Додамо, що після майже 8-ми місячної паузи, викликаної травмою, у складі Боруссії з'явився Марко Ройс.

В іншому цікавому поєдинку Шальке Євгена Коноплянки програв Баварії 1:2. Українець вийшов на поле на 77-й хвилині, проте не допоміг своїй команді уникнути поразки від лідера. 

Чемпіонат Німеччини

22-й тур

Боруссія Д - Гамбург - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Батшуаї, 2:0 - 90 Гьотце. 

Ганновер - Фрайбург - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Антон, 2:0 - 54 Клаус, 2:1 - 88 Гульде.

Байєр - Герта - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Лазаро, 0:2 - 58 Калу.

Айнтрахт - Кельн - 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Ребич, 1:1 - 57, пенальті Теродде, 2:1 - 59 Русс, 3:1 - 65 Фалетті, 4:1 - 67 Вольф, 4:2 - 74 Теродде.

Гоффенгайм - Майнц - 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 27 Салаї, 1:1 - 28 Берггрен, 2:1 - 67 Крамарич, 3:1 - 74 Салаї, 3:2 - 80 Берггрен, 4:2 - 88 Крамарич.

Баварія - Шальке - 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Левандовський, 1:1 - 29 Ді Санто, 2:1 - 36 Мюллер.  

Раніше повідомлялося, що Коноплянка та Ярмоленко потрапили у топ-10 моментів січня у Бундеслізі

    І В Н П М О
  1 Баварія 22 18 2 2 53-17 56
+1 2 РБ Лейпциг 22 11 5 6 35-29 38
+1 3 Боруссія Д 22 10 7 5 47-29 37
+2 4 Айнтрахт Ф 22 10 6 6 30-25 36
-3 5 Байєр 22 9 8 5 41-29 35
-1 6 Шальке 22 9 7 6 34-29 34
  7 Аугсбург 22 8 7 7 32-28 31
+1 8 Гоффенгайм 22 8 7 7 36-35 31
+1 9 Ганновер 22 8 7 7 31-32 31
-2 10 Боруссія М 21 9 4 8 30-33 31
  11 Герта 22 7 9 6 30-28 30
  12 Фрайбург 22 5 10 7 23-37 25
  13 Вольфсбург 21 4 12 5 24-25 24
  14 Штутгарт 21 6 3 12 17-27 21
  15 Вердер 21 4 8 9 18-26 20
  16 Майнц 22 5 5 12 26-41 20
  17 Гамбург 22 4 5 13 17-32 17
  18 Кельн 22 3 4 15 19-41 13


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