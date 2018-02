Боруссія Д без обіграла Гамбург, Коноплянка не врятував Шальке. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини

10 лютого відбувається 22-й тур чемпіонату Бундесліги.

Так, Боруссія Андрія Ярмоленка, який наприкінці січня отримав травму, обіграла Гамбург 2:0.

Таким чином, дортмундці вийшли на третє місце у турнірній таблиці.

Додамо, що після майже 8-ми місячної паузи, викликаної травмою, у складі Боруссії з'явився Марко Ройс.

FULL TIME! Well, they came to life, didn't they...



1️⃣4️⃣ goals in the second halves, compared to just 5 in the first ⚽ pic.twitter.com/NAWOx0ivgH