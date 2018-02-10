Боруссія Д без обіграла Гамбург, Коноплянка не врятував Шальке. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини

10 лютого відбувається 22-й тур чемпіонату Бундесліги.

Так, Боруссія Андрія Ярмоленка, який наприкінці січня отримав травму, обіграла Гамбург 2:0.

Таким чином, дортмундці вийшли на третє місце у турнірній таблиці.

Додамо, що після майже 8-ми місячної паузи, викликаної травмою, у складі Боруссії з'явився Марко Ройс.

FULL TIME! Well, they came to life, didn't they...



1️⃣4️⃣ goals in the second halves, compared to just 5 in the first ⚽ pic.twitter.com/NAWOx0ivgH — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 10 лютого 2018 р.

В іншому цікавому поєдинку Шальке Євгена Коноплянки програв Баварії 1:2. Українець вийшов на поле на 77-й хвилині, проте не допоміг своїй команді уникнути поразки від лідера.

Чемпіонат Німеччини

22-й тур

Боруссія Д - Гамбург - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Батшуаї, 2:0 - 90 Гьотце.

Ганновер - Фрайбург - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Антон, 2:0 - 54 Клаус, 2:1 - 88 Гульде.

Байєр - Герта - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Лазаро, 0:2 - 58 Калу.

Айнтрахт - Кельн - 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Ребич, 1:1 - 57, пенальті Теродде, 2:1 - 59 Русс, 3:1 - 65 Фалетті, 4:1 - 67 Вольф, 4:2 - 74 Теродде.

Гоффенгайм - Майнц - 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 27 Салаї, 1:1 - 28 Берггрен, 2:1 - 67 Крамарич, 3:1 - 74 Салаї, 3:2 - 80 Берггрен, 4:2 - 88 Крамарич.

Баварія - Шальке - 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Левандовський, 1:1 - 29 Ді Санто, 2:1 - 36 Мюллер.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка та Ярмоленко потрапили у топ-10 моментів січня у Бундеслізі.