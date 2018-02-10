Боруссія Д без обіграла Гамбург, Коноплянка не врятував Шальке. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини
10 лютого відбувається 22-й тур чемпіонату Бундесліги.
Так, Боруссія Андрія Ярмоленка, який наприкінці січня отримав травму, обіграла Гамбург 2:0.
Таким чином, дортмундці вийшли на третє місце у турнірній таблиці.
Додамо, що після майже 8-ми місячної паузи, викликаної травмою, у складі Боруссії з'явився Марко Ройс.
FULL TIME! Well, they came to life, didn't they...— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 10 лютого 2018 р.
1️⃣4️⃣ goals in the second halves, compared to just 5 in the first ⚽ pic.twitter.com/NAWOx0ivgH
В іншому цікавому поєдинку Шальке Євгена Коноплянки програв Баварії 1:2. Українець вийшов на поле на 77-й хвилині, проте не допоміг своїй команді уникнути поразки від лідера.
Чемпіонат Німеччини
22-й тур
Боруссія Д - Гамбург - 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Батшуаї, 2:0 - 90 Гьотце.
Ганновер - Фрайбург - 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Антон, 2:0 - 54 Клаус, 2:1 - 88 Гульде.
Байєр - Герта - 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Лазаро, 0:2 - 58 Калу.
Айнтрахт - Кельн - 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Ребич, 1:1 - 57, пенальті Теродде, 2:1 - 59 Русс, 3:1 - 65 Фалетті, 4:1 - 67 Вольф, 4:2 - 74 Теродде.
Гоффенгайм - Майнц - 4:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 27 Салаї, 1:1 - 28 Берггрен, 2:1 - 67 Крамарич, 3:1 - 74 Салаї, 3:2 - 80 Берггрен, 4:2 - 88 Крамарич.
Баварія - Шальке - 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 6 Левандовський, 1:1 - 29 Ді Санто, 2:1 - 36 Мюллер.
Раніше повідомлялося, що Коноплянка та Ярмоленко потрапили у топ-10 моментів січня у Бундеслізі.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|22
|18
|2
|2
|53-17
|56
|+1
|2
|РБ Лейпциг
|22
|11
|5
|6
|35-29
|38
|+1
|3
|Боруссія Д
|22
|10
|7
|5
|47-29
|37
|+2
|4
|Айнтрахт Ф
|22
|10
|6
|6
|30-25
|36
|-3
|5
|Байєр
|22
|9
|8
|5
|41-29
|35
|-1
|6
|Шальке
|22
|9
|7
|6
|34-29
|34
|7
|Аугсбург
|22
|8
|7
|7
|32-28
|31
|+1
|8
|Гоффенгайм
|22
|8
|7
|7
|36-35
|31
|+1
|9
|Ганновер
|22
|8
|7
|7
|31-32
|31
|-2
|10
|Боруссія М
|21
|9
|4
|8
|30-33
|31
|11
|Герта
|22
|7
|9
|6
|30-28
|30
|12
|Фрайбург
|22
|5
|10
|7
|23-37
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|4
|12
|5
|24-25
|24
|14
|Штутгарт
|21
|6
|3
|12
|17-27
|21
|15
|Вердер
|21
|4
|8
|9
|18-26
|20
|16
|Майнц
|22
|5
|5
|12
|26-41
|20
|17
|Гамбург
|22
|4
|5
|13
|17-32
|17
|18
|Кельн
|22
|3
|4
|15
|19-41
|13
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