222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 23:36
Кум Мессі запалює: стало відомо про цікаве досягнення нападника Ман Сіті
|Серхіо Агуеро забив три голи з передач Кевіна де Брюйне (праворуч)
Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро забив чотири голи у матчі 27-го туру першості АПЛ проти Лестера та відзначився бомбардирським досягненням.
29-річний аргентинець забиває п'ять сезонів поспіль щонайменше 25 голів. Також варто зазначити, що Агуеро не йде без голу вже у сьомому домашньому матчі підряд.
У нинішньому сезоні найбільше голів він забив у Прем'єр-лізі - 21. Також на його рахунку 3 результативні удари у Лізі чемпіонів, а також по 2 у Кубку ліги та Кубку Англії.
Як відомо, Агуеро - кум Ліонеля Мессі. Зірковий нападник Барселони хрестив його сина.
Раніше повідомлялося, що у матчі проти Лестера 65 хвилин відіграв українець Олександр Зінченко.
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