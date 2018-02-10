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10.02.2018  23:36

Кум Мессі запалює: стало відомо про цікаве досягнення нападника Ман Сіті

 Серхіо Агуеро забив три голи з передач Кевіна де Брюйне (праворуч)

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро забив чотири голи у матчі 27-го туру першості АПЛ проти Лестера та відзначився бомбардирським досягненням. 

29-річний аргентинець забиває п'ять сезонів поспіль щонайменше 25 голів. Також варто зазначити, що Агуеро не йде без голу вже у сьомому домашньому матчі підряд. 

У нинішньому сезоні найбільше голів він забив у Прем'єр-лізі - 21. Також на його рахунку 3 результативні удари у Лізі чемпіонів, а також по 2 у Кубку ліги та Кубку Англії. 

Як відомо, Агуеро - кум Ліонеля Мессі. Зірковий нападник Барселони хрестив його сина.

Раніше повідомлялося, що у матчі проти Лестера 65 хвилин відіграв українець Олександр Зінченко.


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