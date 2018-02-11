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12.02.2018  00:14

Ренн виграв у Ліона. Матчі 25-го туру чемпіонату Франції

 

Страсбур виграв у Труа в матчі 25-го туру чемпіонату Франції.

Як відомо, напередодні Неймар приніс перемогу ПСЖ. 

Чемпіонат Франції

25 тур

11 лютого

Страсбур – Труа 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 65 Ахолу, 2:0 – 69 Блайяк, 2:1 – 90 Ньян.

Нант – Лілль 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 16 Сала, 1:1 – 67 Мотіба, 2:1 – 71 Сала, 2:2 – 81 Пепе.

Ліон – Ренн 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 5 Хазрі, 0:2 – 90 Леа Сілікі. 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 25 21 2 2 76-17 65
+1 2 Монако 25 16 5 4 60-26 53
-1 3 Марсель 25 15 7 3 55-29 52
  4 Ліон 25 14 6 5 54-30 48
  5 Нант 25 11 5 9 26-26 38
  6 Монпельє 25 9 10 6 23-20 37
+1 7 Бордо 25 10 5 10 32-34 35
+2 8 Ренн 25 10 4 11 30-33 34
-2 9 Ніцца 25 10 4 11 31-37 34
-1 10 Генгам 25 9 6 10 25-32 33
  11 Кан 25 9 4 12 18-28 31
+1 12 Діжон 24 9 4 11 36-48 31
+1 13 Страсбур 25 8 6 11 30-42 30
-2 14 Сент-Етьєн 25 8 6 11 26-40 30
  15 Тулуза 25 7 5 13 22-33 26
+2 16 Лілль 25 7 5 13 23-39 26
  17 Ам'єн 25 7 4 14 22-30 25
-2 18 Анже 25 5 10 10 27-38 25
  19 Труа 24 7 3 14 23-34 24
  20 Метц 25 5 3 17 23-46 18
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