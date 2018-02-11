50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 00:14
Ренн виграв у Ліона. Матчі 25-го туру чемпіонату Франції
Страсбур виграв у Труа в матчі 25-го туру чемпіонату Франції.
Як відомо, напередодні Неймар приніс перемогу ПСЖ.
Чемпіонат Франції
25 тур
11 лютого
Страсбур – Труа 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 65 Ахолу, 2:0 – 69 Блайяк, 2:1 – 90 Ньян.
#RCSAESTAC (2-1) | Ce match, il ne fallait pas le perdre et le Racing ne l'a pas perdu ! VICTOIRE des Strasbourgeois qui se donnent un peu d'air au classement avant d'aller défier le @PSG_inside au Parc des Princes. pic.twitter.com/4nHU7VDbVL— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 11 лютого 2018 р.
Нант – Лілль 2:2 (1:0, 1:2)
Голи: 1:0 – 16 Сала, 1:1 – 67 Мотіба, 2:1 – 71 Сала, 2:2 – 81 Пепе.
Ліон – Ренн 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 5 Хазрі, 0:2 – 90 Леа Сілікі.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|21
|2
|2
|76-17
|65
|+1
|2
|Монако
|25
|16
|5
|4
|60-26
|53
|-1
|3
|Марсель
|25
|15
|7
|3
|55-29
|52
|4
|Ліон
|25
|14
|6
|5
|54-30
|48
|5
|Нант
|25
|11
|5
|9
|26-26
|38
|6
|Монпельє
|25
|9
|10
|6
|23-20
|37
|+1
|7
|Бордо
|25
|10
|5
|10
|32-34
|35
|+2
|8
|Ренн
|25
|10
|4
|11
|30-33
|34
|-2
|9
|Ніцца
|25
|10
|4
|11
|31-37
|34
|-1
|10
|Генгам
|25
|9
|6
|10
|25-32
|33
|11
|Кан
|25
|9
|4
|12
|18-28
|31
|+1
|12
|Діжон
|24
|9
|4
|11
|36-48
|31
|+1
|13
|Страсбур
|25
|8
|6
|11
|30-42
|30
|-2
|14
|Сент-Етьєн
|25
|8
|6
|11
|26-40
|30
|15
|Тулуза
|25
|7
|5
|13
|22-33
|26
|+2
|16
|Лілль
|25
|7
|5
|13
|23-39
|26
|17
|Ам'єн
|25
|7
|4
|14
|22-30
|25
|-2
|18
|Анже
|25
|5
|10
|10
|27-38
|25
|19
|Труа
|24
|7
|3
|14
|23-34
|24
|20
|Метц
|25
|5
|3
|17
|23-46
|18
Читай також
Останні публікації
11.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон
Біатлон
Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
10.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон
Біатлон
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
11.02.2018
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій